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K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme

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K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
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Birinci Lig’de zirve hedefi ile mücadele edecek olan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, Teknik Direktör Derviş Kolcu ve ekibi ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
K.Kaymaklı Kulübü’nden imza töreniyle ilgili şu açıklama yapıldı:
“Kolcu ve ekibiyle sözleşme imzaladık
Kulüp yönetimimiz, Teknik Direktör Derviş Kolcu ve teknik heyeti ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Dün gerçekleştirilen imza töreninde Teknik Direktör Derviş Kolcu, yardımcısı Antrenör Ahmet Zaifoğlu ve Kaleci Antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.”
 
 
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