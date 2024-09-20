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Doğan Başkanı’nın galibiyet coşkusu

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Doğan Başkanı’nın galibiyet coşkusu
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AKSA Süper Ligde 2024 – 2025 Süleyman Göktaş Sezonunun açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Cihangir, Girne Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kerem Eran’ın yönettiği maçta Doğan Türk Birliği, güçlü rakibi Cihangir’i zorlanmadan 3 – 1 mağlup ederken, bundan en büyük mutluluk duyanlardan biri de Doğan Türk Birliği’nin başarılı kulüp başkanı Bayar Piskobulu oldu. Bayar Piskobulu atılan 3. golden sonra kendisine koşan futbolcularına coşkuyla sarılırken, maç sonunda da iyi futbol sonrasında alınan galibiyetten dolayı adeta sevinçten çıldırdı.
 
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