Gençlik Gücü’ne TFF Süper Lig’den transfer

Türkiye Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde forma giyen Mohamed Hassan Fofana yabancı kiralık döneminin son gününde China Bazaar Gençlik Gücü ile anlaştı.
China Bazaar Gençlik Gücü transferi sosyal medyadan duyururken, Fofana'nın transferinin gerçekleşmesinde yardımcı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne teşekkür etti.
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