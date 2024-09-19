İş insanlarından üç ambulans bağışı

China Bazaar sahibi iş insanı Mazhar İkbal ve KTTO Yönetim Kurulu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne üç adet ambulans bağışladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na hayırsever iş insanları tarafından bağışlanan üç ambulansın devir teslim töreni dün yapıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde yapılan törende konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO’nun Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahı için çalışmada en ön saflarda yer aldığına işaret ederek, sosyal sorumluluk çerçevesinde ambulans bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın 15 yeni ambulansa daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Deniz, tüm iş insanlarına bir araya gelme çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de “China Bazaar” sahibi iş insanı Mazhar İkbal ve KTTO Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Dün bağışı yapılan üç ambulansla kendi görev süresi içinde 10’uncu ambulansın filoya katıldığını söyleyen Dinçyürek, en geç iki ay içerisinde beş yeni ambulansın daha Bakanlık bünyesine katılacağını ifade etti.