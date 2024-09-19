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Real Madrid'de sistem değişiyor

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Real Madrid, hücumdaki sorunları çözmek için yeni bir planı devreye koyabilir. Geçtiğimiz sezonki performansından uzak kalan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, diziliş anlayışında değişiklik planlıyor

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Real Madrid'de sistem değişiyor
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Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de plan değişikliği gündeme geldi. 
İspanyol basınında yer alan habere göre, teknik direktör Carlo Ancelotti takımın diziliş anlayışını değiştirebilir. 
ANCELOTTI'DEN REAL MADRID'E YENİ PLAN
Carlo Ancelotti'nin 4-3-3 anlayışından vazgeçerek 4-4-2 dizilimini denemesi bekleniyor. Bu yeni dizilişte Rodrygo'nun ilk 11'den yedek kulübesine çekilmesi gerekebilir. 
Bu sezon La Liga'da 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Real Madrid 11 puanda üçüncü sırada yer alıyor. Sezona fırtına gibi başlayan Barcelona ise 15 puanla zirvede yer alıyor. 
 
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