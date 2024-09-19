Hayata tutunamadı

Ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerindenolan Taşpınar sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke’ye bağlı küçük köylerimizden olan Yaşpınar köyünün sevilen siması Mehmet Biilginoğlu dün vefat etti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Mehmet Bilginoğülu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Taşpınar köy camisinde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Taşpınar Mezarlığı’na defnedildi.

