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Ferhat, K. Kaymaklı’ya imzayı attı

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Ferhat, K. Kaymaklı’ya imzayı attı
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa 1. Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kanat oyuncusu Ferhat Aras’ı resmen kadrosuna kattı.
Yeşil siyahlılar, bir suredir takımla idmanlara çıkan Ferhat’a Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda asbaşkan İbrahim Mısırlıoğlu ile birlikte imza attırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada TC'li transfer kotasında Ferhat Aras ile anlaşma sağlandığı ve dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda resmi imzanın atıldığı açıklandı.
 
 
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