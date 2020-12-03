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Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı

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Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çarşamba günkü antrenmanda sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı antrenmanda yer almadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 
Dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncunun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.
FernandoMuslera, MarceloSaracchi ve RadamelFalcao ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. 
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün saat 16.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
 
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