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62 sezonda en fazla şampiyonluk Çetinkaya’da

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62 sezonda en fazla şampiyonluk Çetinkaya’da
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AKSA Süper Lig’de 2024-2025 Süleyman Göktaş Sezonu’nun heyecanı dün akşam başladı. 1955 yılından beridir devam eden ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım 14 kez ile Çetinkaya TSK olurken, Mağusa Türk Gücü 13 kez, Gönyeli SK ve Yenicami AK 9’ar kez, Doğan Türk Birliği 7 kez, Baf Ülkü Yurdu ve Küçük Kaymaklı TSK 4’er kez, Akıncılar GSK ve Binatlı YSK takımları da 1’er kez Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
 
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