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Enver Haskasap Almanya’da 4. oldu

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Enver Haskasap Almanya’da 4. oldu
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Necati KÜLAHLILAR
Drift Kings tarafından organize edilen Drift Kings Drift Şampiyonasının 4. Ayağı Almanya’da Nurburgring Pistinde gerçekleşti. Nurburgring Pistinde start alan NEU Drift Racing Team Pilotu Enver Haskasap Cumartesi günü başarılı bir şekilde tamamlayarak ilk 32 ye kalmayı başardı.
Drift Neu Racing Team pilotu Enver Haskasap Almanya’da Nurburgring pistinde dün gerçekleştirilen Drift yarışmasında önce 16 en iyi pilot arasına sonrada ilk 8 ve daha sonra ilk  4 de girmeyi başardı. Haskasap son 4 mücadelesinde aracını arızası nedeniyle şansızlık yaşamasına rağmen büyük başarı göstererek 4.oldu.
Enver Haskasap topla 80 yarışcının katıldığı Drift Kings Drift Şampiyonasının 4. ayağını 4. bitirerek büyük bir başarıya imza attı.
 
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