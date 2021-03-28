Danimarka'dan tarihi galibiyet

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Danimarka, konuk ettiği Moldova'yı 8-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı. Bu skorla Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı

Danimarka'nın Herning kentinde bulunan MCH Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip adeta gol olup yağdı. Grup elemelerine ilk maçta İsrail'i 2-0 mağlup ederek başlayan Danimarka, ikinci maçta Moldova'yı 8-0'lık skorla geçerek gövde gösterisi yaptı. Kırmızı-beyazlılar ikide ikiyle Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bu skorla Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı. Danimarka'nın golleri, 19'da penaltıdan ve 48'de Dolberg (p), 22 ve 29'da Damsgaard, 35'te Larsen, 39'da Jensen, 81'de Skov ve 89'da Igvartsen'den geldi.