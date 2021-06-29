Marek Hamsik imzayı attı

Trabzonspor Slovak oyuncu MarekHamsik için imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı

Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istediği oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Önemli bir transfer, hocamızın kadroda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer süreci doğrusunu isterseniz pek de sıkıntılı geçmedi. Çünkü kendisi sadece ve sadece futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen, Napoli'de yaşamış olduğu o başarıyı yakalayabileceği bir takıma gelme düşüncesi içerisinde olan bir oyuncuydu. Kendisi bizim eski oyuncumuz, şu anda Parma'da oynayan Kucka'dan çok detaylı bilgi edindi. Aynı zamanda değerli menajeri de bu ülkeyi yakından tanıyan aynı zamanda da babası iki yıl bu ülkede antrenör olarak hizmet etmiş olan bir beyefendi. O da Türkiye ile alakalı ve Trabzonspor'la ilgili olarak kendisini yeteri derecede bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için bu süreç bizim için zor olmadı. Ailemize katıldı. Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Marek büyük bir camiaya, büyük bir aliye geldiğini söyledi" dedi.

Trabzonspor'un Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerden daha farklı özelliklere sahip olan bir kulüp olduğunu belirten Ağaoğlu, "Onun için bu süreçte kendisine, bize yardımcı olan menajerine ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Aile bizim için önemli, futbolcular bizim için değerli ancak futbolcularımızın eşleri bizlerin en değerlileri. Önemli bir ailenin parçası oldular. Oynanacak olan Süper Lig süreci içerisinde bununla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü Marek bunun bilinci içerisinde" ifadelerini kullandı.

HAMSİK: TRABZONSPOR TRANSFERİMDE DÜRÜST BİR SÜREÇ İLERLETTİ

MarekHamsik, Trabzonspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Transferimde Trabzonspor gerçekten çok dürüst bir süreç ilerletti. Çünkü bütün süreç açık bir şekilde ilerledi. Benim için de en doğru olan buydu çünkü Avrupa Şampiyonası'na katıldığımda Milli Takım ile beraber sadece maçlara odaklanmak istiyordum. Sonrasında da Trabzonspor nasıl yardımcı olabileceğimi, takımın başarılarında nasıl katkımın olabileceğini düşünmem önemliydi. Benim için de bu transfer çok hızlı gerçekleşti. Harika bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Çünkü buraya geldiğim ilk günden itibaren insanların Napoli'de yaşadığım gibi takımlarına olan futbola olan tutkularını görebilme fırsatı buldum. Taraftarların tezahüratlarını duyabilmek, stadyumda onların çıkardığı sesleri duyabilmektir aslında tutku. Ben de bunu burada yaşayacağımdan eminim çünkü geldiğim ilk günden itibaren bu tutkuyu burada görmüş oldum. Stadyuma gidip taraftarlarımızın tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.

