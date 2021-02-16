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Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçti

Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi
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IFFHS, 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı.
IFFHS'nin her yıl jüri oylarıyla belirlediği en iyiler sıralaması baz alınarak hazırlanan listede, Alman FelixBrych 140 puanla zirvede yer aldı.
Cüneyt Çakır, Brych'in bir puan gerisinde ikinci, İngiliz HowardWebb ise 137 puanla üçüncü oldu.
1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez en iyi hakem seçilen İtalyan PierluigiCollina, 94 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.
Listenin ilk 10 sırasındaki hakemler şunlar:
1. FelixBrych (Almanya) 141 puan
2. Cüneyt Çakır (Türkiye) 140
3. HowardWebb (İngiltere) 137
4. MarkusMerk (Almanya) 135
5. BjörnKuipers (Hollanda) 133
6. NicolaRizzoli (İtalya) 121
7. Oscar JulianRuiz (Kolombiya) 104
8. MassimoBusacca (İsviçre) 96
9. JorgeLuisLarrionda (Uruguay) 96
10. LubosMichel (Slovakya) 96
 
 
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