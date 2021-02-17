CONIFA’da kura heyecanı yaşanacak

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA), 2021 yılında düzenlemeyi hedeflediği Avrupa Futbol Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası için kura çekimi gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da yer aldığı Fransa’nın Nice şehrinde düzenlenecek Avrupa Futbol Kupası ile Macaristan’ın Sekelistan bölgesinde düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi, 20 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

CONIFA’dan yapılan açıklamada“Yaklaşan WWFC2021 ve EFC2021 için resmi CONIFA çekiliş törenine katılınız.” ifadeleri kullanıldı.



