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Cengiz Ünder Marsilya yolcusu

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Cengiz Ünder Marsilya yolcusu
İtalyan ekiplerinden AS Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, Fransız takımı Marsilya'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer oluyor.
Roma, milli fubolcunun sonraki satışından da pay alacak. Cengiz Ünder, son detayların netleşmesinin ardından Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Yeni sezonda Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de kiralık olarak geçirmiş, 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
 
 
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