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Voleybolda ikinci tur heyecanı yaşanacak

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Voleybolda ikinci tur heyecanı yaşanacak
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Kulüplerarası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi’nde 2. hafta tamamlandı
Organizasyonda şuana kadar 82 karşılaşma oynanırken ilk 2 hafta müsabakaları sonucunda kızlarda son 16’ya, erkeklerde ise son 8’e kalan 6 takım belli oldu.Kızlarda DAÜ ve Esentepe kulüpleri 5 takımla son 16’ya kalırken, GMBÇS 4, MGA ve KGM birer takımla ikinci tur oynama hakkını elde ettiler.
Erkeklerde ikincitura yükselen 6 takım belirlendi. Son iki takım bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın ardından belli olacak.Erkeklerde çeyrek finale şuana kadar DAÜ 3, GMBÇS 2 ve KGM 1 takımla adını yazdırdı.
Bugün oynanacak olan MSA / KGM maçının ardından çeyrek finale yükselen son iki takım belli olacak.
 
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