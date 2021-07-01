Voleybolda ikinci tur heyecanı yaşanacak

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Kulüplerarası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi’nde 2. hafta tamamlandı
Organizasyonda şuana kadar 82 karşılaşma oynanırken ilk 2 hafta müsabakaları sonucunda kızlarda son 16’ya, erkeklerde ise son 8’e kalan 6 takım belli oldu.Kızlarda DAÜ ve Esentepe kulüpleri 5 takımla son 16’ya kalırken, GMBÇS 4, MGA ve KGM birer takımla ikinci tur oynama hakkını elde ettiler.
Erkeklerde ikincitura yükselen 6 takım belirlendi. Son iki takım bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın ardından belli olacak.Erkeklerde çeyrek finale şuana kadar DAÜ 3, GMBÇS 2 ve KGM 1 takımla adını yazdırdı.
Bugün oynanacak olan MSA / KGM maçının ardından çeyrek finale yükselen son iki takım belli olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.