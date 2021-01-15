Bruno Fernandes bir ilki gerçekleştirdi

Premier Lig'de Aralık ayının oyuncusu belli oldu. Manchester United'ın orta saha oyuncusu BrunoFernandes, 7 ismi geride bırakarak ödülü kazandı. Portekizli yıldız böylece aynı yıl içinde 4 kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu

İngiltere Premier Lig'de aralık ayının futbolcusu Bruno Fernandes oldu.

Manchester United forması giyen Fernandes, takım arkadaşı Rashford ve Liverpoollu Salah'ın da yer aldığı 7 ismi geride bıraktı.

Portekizli yıldız, 2020'nin Şubat, Haziran ve Kasım aylarında da bu ödülü kazanmıştı. Fernandes böylece, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Aralık ayında Leeds United'ı 6-2 yendikleri maçta iki kez, 2-2 berabere kaldıkları Leicester City mücadelesinde de bir kez rakip fileleri havalandırmıştı.

