Brezilya’da takım otobüsüne bombalı saldırı

Brezilya'da oynanan Sport Recife-Fortaleza maçı sonrası konuk takım otobüsüne saldırı düzenledi. Saldırı sonrası 6 futbolcu yaralandı

Brezilya Kupası'nda Sport Recife-Fortaleza takımları karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşma sonrası ise ortalık karıştı. Konuk takım Fortaleza'nın takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda hayatını kaybeden olmazken Fortaleza forması giyen Joao Ricardo, Escobar, Titi, Britez, Lucas Sasha ve Dudu'nun yaralandığı açıklandı.

Fortaleza CEO'su Marcelo Paz konuyla ilgili ''Ev yapımı bir bomba ile saldırdılar. Önceden kurulmuş bir bomba vardı. Normal bir insan otobüse bomba atsa tutuklanırdı. Futbola bunu yapan suçlular neden hala yakalanmadı.

Fortaleza takımı oyuncularının tamamı iyileştiğinde sahaya çıkmalı ve bu olay bir örnek olmalı.'' açıklamasını yaptı.

