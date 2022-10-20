Brezilya Kupası Flamengo'nun

Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü VitorPereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile Flamengo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Maracana Stadı'nda karşılaştı.
Normal süresi 7. dakikada Pedro ve 82. dakikada Giuliano'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona eren maçta şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Flamengo, 1990, 2006 ve 2013 yıllarının ardından tarihinde 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.