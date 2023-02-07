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Benfica'dan transferde büyük kazanç

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Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, son yıllarda kasasını doldurmaya devam ediyor. Lizbon temsilcisi bu sezon oyuncu satışından 262 milyon avro kazandı

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Benfica'dan transferde büyük kazanç

Benfica, son 4 sezonda transferden ettiği geliri 600 milyon avronun üzerine çıkardı.

Kartallar, 2022-2023 sezonunda EnzoFernandez transferinden büyük kazanç sağladı. Benfica, Arjantinli oyuncuyu 14 milyon avroya RiverPlate'den alıp 121 milyon avroya Chelsea'ye satmıştı.

Portekiz ekibi yaz transfer döneminde ise Almeria'dan 24 milyon avroya getirdiği Darwin Nunez'i, Liverpool'a 80 milyon avro bedelle göndermişti

Benfica, geçtiğimiz sezon da Pedrinho'yuShaktarDonetsk'e 18 milyon avro bonservis bedelle satmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021'de 76.5 milyon avro kazanırken, sadece altyapıdan çıkardığı RubenDias'ı 68 milyon avroya Manchester City'e yollamıştı.

Kırmızı-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda ise toplamda 240 milyon avro gelir elde etmişti.

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