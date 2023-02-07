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Demokrasi şampiyonu Çınaroğlu oldu

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Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile Lefkoşa Darts Birliği’nin Yenicami Spor Kulübü’nde organize ettiği Demokrasi Şehitleri 6. Geleneksel Darts Turnuvasında şampiyon Murat Çınaroğlu oldu

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Demokrasi şampiyonu Çınaroğlu oldu
Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile Lefkoşa Darts Birliği’nin Yenicami Spor Kulübü’nde organize ettiği Demokrasi Şehitleri 6. Geleneksel Darts Turnuvası 31 dartsçının katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen 6. Geleneksel Demokrasi Şehitleri turnuvasında şampiyon Murat Çınaroğlu olurken, 2. Tarık Billur, 3.Ergün Gülenler oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini dernek yönetim kurulu yöneticiler taktim etti. Buna göre 3’üncüye ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticisi Doğan Arşehit verirken, 2’nciye ödülünü yine dernek yönetim kurulu üyesi Ertan İnce, turnuva da şampiyon olan Murat Çınaroğlu’na ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği başkanı Burhan Erslan verdi. Turnuvada sonunda Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı organize edilen turnuvaya katılan kişilere teşekkür etti.
Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar şöyle;
En yüksek sayıdan bitiren: Derviş Erbolay (132)
En az okta bitiren: Derviş Çocuk (16 Ok)
En yüksek sayı atan: Tamer Kaya ( 180 – 1 Adet)
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