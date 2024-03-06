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Bayern Münih evinde turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lazio'yu 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi

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Bayern Münih evinde turladı
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Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern Münih sevindi. Son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda Lazio'ya 1-0 kaybeden Bavyera ekibi, sahasında İtalyan temsilcisini 3 golle devirdi.
Alman takımı, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Bayern Münih'e turu getiren golleri 39 ve 66'da Harry Kane ile 45+2'de Thomas Müller kaydetti.
 
 
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