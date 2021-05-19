banner583
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
22 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
17 0
 
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
253 0
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
76 0
28 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
34 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
27 0
banner661
banner570

Bayern Leverkusen'in yeni teknik direktörü Gerardo Seoane

banner476

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkeusen'i gelecek sezondan itibaren Young Boys'un teknik direktörü Gerardo Seoane'nin çalıştıracağı bildirildi

Bayern Leverkusen'in yeni teknik direktörü Gerardo Seoane
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İsviçreli teknik direktör ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bayer Leverkusen'i geçici olarak sezon sonuna kadar çalıştıran Hannes Wolf'un ise daha önce üstelendiği Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevine döneceği ifade edildi.
Kulüp sportif direktörü Simon Rolfes, Seoane'nin Bayer Leverkusen'in felsefesine uyan oyun tarzıyla Young Boys ile 3 kez üst üste İsviçre Ligi'nde şampiyon olduğunu belirterek, bu oyun tarzını Seoane ile geliştirerek başarılı olmak istediklerini belirtti.
2017-2018 sezonunda İsviçre'de kısa süreli Luzern takımı çalıştıran Seoane, 2018-2019 sezonundan itibaren Young Boys'da teknik direktör olarak görev yaptı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.