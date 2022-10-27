Başakşehir’e Fiorentina freni

Fiorentina ile Medipol Başakşehir Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 14. dakikasında temsilcimiz Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle skoru eşitledi.
Maçın sonucunu belirleyen gol de Jovic'ten geldi. Sırp santrfor takımına 3 puanı getiren golü 61. dakikada kaydetti.
Bu sonucun ardından grupta ilk yenilgisini alan lider Medipol Başakşehir 10 puanda kalırken 2. sıradaki Fiorentina puanını 10'a yükseltti.
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