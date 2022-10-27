Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında 3-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşle Fransa'nın Rennes takımı ile 3-3 berabere kaldı

Avrupa Ligi’nde B Grubu’ndan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırladı.

Henüz 30. dakikada 3-0 geriye düşen temsilcimiz, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak, kaşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılmayı başardı.

42. dakikada Valencia'nın attığı golle farkı 2'ye indiren Fenerbahçe, 82. dakikada Zajc'ın muhteşem frikik golüyle farkı 1 yaptı. 88. dakikada sahneye çıkan Emre Mor'un golüyle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Jesus'un öğrencileri, liderlik umudunu son haftaya taşıdı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 11'e yükseltti. Fenerbahçe, son haftaya liderlik avantajıyla girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak. Rennes ise sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Grubun diğer maçında Dinamo Kiev ile AEK Larnaca 3-3 berabere kaldı. Larnaca puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Kiev ise grupta ilk kez puanla tanıştı.