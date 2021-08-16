Barcelona'nın borcu dudak uçuklatıyor

İspanya'nın Barcelona Kulübünün başkanı JoanLaporta, 31 Haziran itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 350 milyon euro çıktığını açıkladı

Barcelona'da geçen mart ayında başkan seçilen Laporta, kulübün yaşadığı ekonomik sorunlara açıklık getirmek için NouCamp Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Katalan kulübünün 31 Haziran itibarıyla 1 milyar 350 milyon avro borcu bulunduğunu ve bunun 600 milyon avrodan fazlasının bankalara olduğunu kaydeden Laporta, yaşadıkları finansman sorunlarını "Ekonomik durum karışık, çok zor, dramatik." diye değerlendirdi.

Barcelona Kulübü Başkanı, göreve gelir gelmez bankalardan 80 milyon avroluk ek kredi istemek zorunda kaldıklarını, sporcuların ve çalışanların maaşlarını ancak bu şekilde ödediklerini kaydetti.

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunların sorumlusunun, 2014-2020 yıllarında kulüp başkanı olan ve Ekim 2020'de yönetim kurulu ile birlikte istifa eden Josep Maria Bartomeu olduğunu ileri süren Laporta, eski yönetim döneminde "orantısız ödemeler yapıldığını ve gereksiz yere kulübün uzun vadeli borçlandırıldığını" söyledi.

"La Liga kurumuna sunduğumuz gibi bu yıl 468 milyon avroluk bir zararımız var ve bunun 91 milyon avrosu Kovid-19 salgınıyla bağlantılı." diyen Laporta, "Bu yılki ödemelerimiz, alacaklarımızdan 553 milyon avro daha fazla. Bu çok para ve ne tür bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan GerardPique, SergioBusquets ve JordiAlba'nın maaşlarında indirime gitmeyi kabul ettikleri yönündeki açıklamaları da değerlendiren Laporta, bundan memnun olduğunu ve diğer futbolculara da örnek olmasını temenni ettiğini belirtti.

Laporta, "dramatik" olarak açıkladığı ekonomik duruma rağmen iyi haberleri olduğunu kaydederek, "Güvenilirliğimize ve tecrübemize dayanarak 6 maddelik stratejik bir plan sunmamız ve Barcelona'nın önemli aktiflere sahip olması, bu durumu geçici kılıyor." diye konuştu.

Barcelona Kulübü Başkanı, "Hepimiz kemer sıkıyoruz. Önümüzde nefes alabileceğimiz 1,5 yıl var. İki yıl içinde de kulübün sağlıklı bir ekonomiye kavuşmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

