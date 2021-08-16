Aksunlar kardeşler, plajda şampiyon

Kuzey Kıbrıs’ın bağımsız ve bireysel Lions kulüplerinin iş birliğinde düzenlenen ve Mehmetçik Belediyesi’nin denetiminde 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Bafra Bostan Beach’te hayat bulan ve bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Lions Gençlik Aktivitesi, Gençlerle Buluşma – Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı.

24 çiftin kayıt yaptığı Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası’nda şampiyon Erol-Mehmet Aksunlar kardeşler oldu. Turnuvada dereceye giren çiftler ise şu şekilde oluştu;

1. Erol-Mehmet

2. Tuğrul-Muhammet

3. Hanife-İbrahim

