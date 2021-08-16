banner583
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
26 0
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
35 0
 
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
18 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
839 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
74 0
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
53 0
banner661

Aksunlar kardeşler, plajda şampiyon

banner476

banner666
Aksunlar kardeşler, plajda şampiyon
Kuzey Kıbrıs’ın bağımsız ve bireysel Lions kulüplerinin iş birliğinde düzenlenen ve Mehmetçik Belediyesi’nin denetiminde 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Bafra Bostan Beach’te hayat bulan ve bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Lions Gençlik Aktivitesi, Gençlerle Buluşma – Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı.
24 çiftin kayıt yaptığı Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası’nda şampiyon Erol-Mehmet Aksunlar kardeşler oldu. Turnuvada dereceye giren çiftler ise şu şekilde oluştu;
1. Erol-Mehmet
2. Tuğrul-Muhammet
3. Hanife-İbrahim
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.