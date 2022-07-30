Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı

Açık su yüzme yarışçısı Aysu Türkoğlu “Manş Denizi’ni geçen en genç kadın sporcu” unvanını elde etmek için dün öğle saatlerinde İngiltere’den suya atlayarak Fransa kıyılarına tam 16 saat 28 dakika 39 saniyede yüzerek rekor kırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, bir Türk sporcu olarak dünyadaki en zorlu parkurlardan biri olan Manş Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olarak kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırdı.

Ayşe Türkoğlu dün öğle saatlerinde İngiltere'nin Danver sahillerinden denize atlayarak Fransa kıyılarına yüzmeye başladı. Türkoğlu'na babası kaptan Mustafa Türkoğlu ile antrenörü Bengisu Avcı destek verdi. Yoğun rüzgar ve dalgalara rağmen Türkoğlu 16 saat 28 dakika 39 saniyede yüzerek ‘Manş Denizi'ni Yüzerek Geçen En Genç Türk Kadını’ olarak adını tarihe yazdırdı.

“ASLA ÜMİDİMİ YİTİRMEDİM”

Ayşe Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Tam 16 saat mücadele ettim asla ümidimi yitirmedim, her bir kulaç beni başarıya daha çok yaklaştırdı. Bir kulaç daha bir nefes daha diyerek bitirdiğim 42 kilometrelik mesafede dalgalarla mücadele ettim, Türkiye'ye ve aileme yaşatacağım gururu düşündüm, yılmadım başardım” diye konuştu.

“YEDİ KITADAKİ KANAL VE BOĞAZLARI GEÇECEĞİM”

Açık su yüzme yarışmalarında Manş'ı geçtikten sonra yedi kıtada düzenlenen Seven Ocean yarışmasında dünyanın önemli tüm kanal ve boğazlarını geçeceğini belirten Ayşe Türkoğlu “Bir Atatürk genci olarak şu an bu sporu yapabiliyorsam tamamen ona borçluyum. Bize bıraktığı bu ülkeyi ve Cumhuriyet'i sonsuza kadar koruyup en iyi şekilde temsil edeceğim ve gelecek nesillere de bunun aktarılmasını hedefleyeceğim. Ne kadar olumsuz şartlar olursa olsun yüzme sporunun daha geniş kitlelere yayılması ve yeni yetenekler geliştirilmesi için çaba göstereceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

SEVEN OCEAN YARIŞLARI:

Manş Denizi (İngiltere -Fransa)

Cook Strait (Yeni Zelanda)

Katalina Kanalı (ABD)

Cebelitarık (İspanya- Fas)

Molakai Kanalı (Hawai)

Kuzey Kanalı (İrlanda- İskoçya)

İshagoru Kanalı (Japonya)