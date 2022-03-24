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Avrupa şampiyonu İtalya, Dünya Kupası'nda yok

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Avrupa şampiyonu İtalya, Dünya Kupası'nda yok
Dünya Kupası elemelerinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşılaştı. K. Makedonya, 1-0 kazanarak, Türkiye'yi geçen Portekiz ile eşleşmeye hak kazandı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde İtalya ile Makedonya karşı karşıya geldi. Makedonya, 90+2'de bulduğu gol ile maçı 1-0 kazanarak, son Avrupa Şampiyonu'nu geçmeyi başardı.
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