Avrupa şampiyonu İtalya, Dünya Kupası'nda yok

Dünya Kupası elemelerinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşılaştı. K. Makedonya, 1-0 kazanarak, Türkiye'yi geçen Portekiz ile eşleşmeye hak kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde İtalya ile Makedonya karşı karşıya geldi. Makedonya, 90+2'de bulduğu gol ile maçı 1-0 kazanarak, son Avrupa Şampiyonu'nu geçmeyi başardı.