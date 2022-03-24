Türkiye'nin, Dünya Kupası hayali bitti

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti

Burak penaltı kaçırdı

Portekiz maçının öncesi basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Cristiano Ronaldo, benim için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Onun son mu bilemem ama benim son dünya kupam olacak" açıklamasını yaparak milli takım kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı.

Karadağ 1-2 Türkiye

Türkiye 6-0 Cebelitarık

Letonya 1-2 Türkiye

Türkiye 1-1 Norveç

Portekiz 3-1 Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Portekiz, finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.Portekiz'e finali taşıyan golleri 15. dakikada Otavio, 42. dakikada Diogo Jota ve 90+3. dakikada Matheus Nunes kaydetti.Türkiye'nin tek golünü ise 65. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Tecrübeli golcü oyuncu 83. dakikada Enes Ünal'ın yere düşmesiyle kazanılan penaltıyı da auta gönderdi.Opta verilerine göre; Portekiz filelerini havalandıran Burak Yılmaz, 2006 elemelerinden (7, Fatih Tekke & 6, Tuncay Şanlı) bu yana Türkiye formasıyla Dünya Kupası eleme aşamasında altı gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Golcü oyuncu A Milli Takım ile çıktığı 77 maçta 31 gol ve 8 asist ile oynadı.Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıktı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 5 gol gördü.