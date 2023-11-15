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Avrupa liglerinde 5 takım namağlup

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Avrupa'nın önemli liglerinde bazı takımlar yoluna namağlup devam ediyor. Bayern Münih, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Celtic ve Nice henüz yenilgi yüzü görmedi

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Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
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Avrupa'nın önemli liglerindeki 5 ekip henüz yenilgiyle tanışmadı.
BundesLiga'da şampiyonluk yarışı yapan Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, ilk 11 maçta yenilgi almadı.
Leverkusen 31 puanla liderliğini sürdürürken, Tuchel'in öğrencileriyse 29 puanla 2'nci sırada.
Fransa Ligue 1'de de Nice, ilk 12 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Farioli'nin ekibi, ligde lider Paris Saint Germain'in 1 puan gerisinde yer alıyor.
İskoçya Ligi'nde ise Celtic, 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlikle lider durumda.
Hollanda Eredivisie'de de sezona fırtına gibi başlayan PSV Eindhoven, Avrupa'nın en büyük 10 liginde tüm maçlarını kazanan tek takım konumunda bulunuyor.
Liglerinde son haftaya kadar namağlup ilerleyen Galatasaray, Sporting ve AZ Alkmaar ise milli maç arası öncesinde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.
 
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