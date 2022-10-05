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Avrupa Ligi’nde 3. Hafta heyecanı

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Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları, yarın oynanacak

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Avrupa Ligi’nde 3. Hafta heyecanı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 22.00'de konuk edecek. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise deplasmanda TSİ 19.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.
Üçüncü hafta grup maçlarının programı (TSİ) şöyle:
YARIN
19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya)
19.45 Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya)
19.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere)
19.45 Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda)
19.45 HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Monaco (Fransa)-Trabzonspor
22.00 Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)
22.00 Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Fenerbahçe-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya)
22.00 Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa)
 
 
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