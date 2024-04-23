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Avrupa 17 yaş altı (U17) Futbol Şampiyonası Ay.Napa’da yapılacak

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Avrupa 17 yaş altı (U17) Futbol Şampiyonası Ay.Napa’da yapılacak
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Avrupa 17 yaş altı (U17) Futbol Şampiyonasının bu yıl 20 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Ay.Napa’da gerçekleştirileceği belirtildi.  
Politis gazetesi Avrupa U17 şampiyonasına 15 ülkenin milli takımlarının katılacağını, karşılaşmaların “Mağusa bölgesi” ve Larnaka’daki statlarda oynanacağını yazdı.
Şampiyonada yer alacak sporcuların ailelerinin de ülkeye geleceğini otel rezervasyonlarının şimdiden yapıldığını yazan gazete haberinde, şampiyonanın spor turizmine sağlayacağı büyük katkıdan da bahsetti.
 
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