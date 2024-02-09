Asya Kupası sahibini buluyor

Asya Kupası Finali'nde Katar ile Ürdün yarın kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Katar, ev sahipliğini yaptığı ve namağlup finale çıktığı turnuvada bir kez daha zafer hedefliyor. Ürdün ise tarihinde ilk defa Asya Kupası'nda final oynayacak

Futbolda yarın oynanacak Asya Kupası finalinde, ev sahibi ve son şampiyon Katar ile Ürdün karşı karşıya gelecek. Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun final maçında ev sahibi Katar, Ürdün ile Lusail Stadı'nda saat 17.00'de karşılaşacak. Müsabaka, Spor Smart'tan canlı yayımlanacak. Yarı final etabında, kupanın son şampiyonu Katar, İran'ı 3-2 yenerken, Ürdün ise Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. KATAR NAMAĞLUP FİNALDE Katar, A Grubu'nda Çin, Tacikistan ve Lübnan'ı yenerek 3 maçta 3 galibiyetle grup lideri olarak son 16 turuna çıktı. Son 16 turunda Filistin'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Katar, bu turda ise Özbekistan'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltılarla 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde ise İran'ı 3-2 yenen Katar, finale çıktı.