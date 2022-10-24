Arjantin'de Boca Juniors şampiyon

Arjantin Ligi’nin 27’nci ve son hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Son hafta maçlarına Boca Juniors 51 puanla lider; Racing Club ise 50 puanla 2’nci sırada girdi. Aynı saatte başlayan son hafta karşılaşmalarında ise Boca Juniors, sahasında Independiente’yi konuk ederken; Racing Club ise sahasında RiverPlate’i ağırladı.
Boca Juniors, sahasında Independiente ile 2-2 berabere kalırken Racing Club-RiverPlate karşılaşmasının son anları şampiyonu belirledi. Karşılaşma 1-1 devam ederken 90'ıncı dakikada Racing Club’ın kazandığı penaltı atışında JonathanGalvan’ın kullandığı penaltıyı RiverPlate kalecisi Franco Armani kurtardı. 90+5’inci dakikada ise MiguelBorja’nın attığı gol ile RiverPlate sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ezeli rakibi Boca Juniors’ın şampiyonluğu kazanmasını sağladı.
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