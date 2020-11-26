Altı takım son 16’yı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta gruplarda oynanan 16 maçla tamamlandı. A Grubunda BayernMunih, C grubunda yenilgisiz Manchester City, G Grubu'nda 12 puanlı Barcelona ve 9 puanlı Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Daha önce Chelsea ve Sevilla, gruptan çıkmayı garantilemişti.
B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.
D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada JosipIlicic ve 64. dakikada RobinGosens'den geldi.
A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.
Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada KingsleyComan ve 68. dakikada LeroySane attı.
C Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşan Manchester City, rakibini 36. dakikada Philip Foden'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Puanını 12'ye çıkaran Manchester ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
B Grubu'ndaki mücadelede ise Almanya'nın BorussiaMönchengladbach takımı, sahasında Ukrayna temsilcisi ShakhtarDonetsk'i 4-0 yendi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan LarsStidl, 34. dakikada NicoElvedi, 45. dakikada BreelEmbolo ve 77. dakikada Oscar Wendt kaydetti.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1
Atletico Madrid (İspanya) -Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0
B Grubu
BorussiaMönchengladbach (Almanya) -ShakhtarDonetsk (Ukrayna): 4-0
Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2
C Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1
Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2
D Grubu:
Ajax (Hollanda) -Midtjylland (Danimarka): 3-1
Liverpool (İngiltere) -Atalanta (İtalya): 0-2
E Grubu
Rennes (Fransa) -Chelsea (İngiltere): 1-2
Krasnodar (Rusya) -Sevilla (İspanya): 1-2
F Grubu
Lazio (İtalya) -Zenit (Rusya): 3-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0
G Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4
Juventus (İtalya) -Ferencvaros (Macaristan): 2-1
H Grubu
Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0
Manchester United (İngiltere) -MedipolBaşakşehir: 4-1
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