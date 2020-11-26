Sivasspor geriden gelip kazandı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Sivasspor, İstanbul’da Karabağ’a konuk odu.
Temsilcimiz iki kez geriye düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 yenmeyi başardı.
Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.
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