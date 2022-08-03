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Alphonso Davies dünya kupası gelirini bağışlayacak

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Alphonso Davies dünya kupası gelirini bağışlayacak
Bayern Münih'in Liberya asıllı Kanadalı futbolcusu AlphonsoDavies, bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda elde edeceği gelirini hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Davies, "Kanada bana ve aileme kucak açtı, bize daha iyi bir yaşam fırsatı verdi, hayallerimi yaşamamı sağladı. Kanada için oynamak büyük bir onur ve bu yüzden bu yılki Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdim." ifadelerini kullandı.
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), 21 yaşındaki defans oyuncusunun 2021 yılının futbolcusu seçildiğini duyurmuştu.
Davies, Kanada'ya taşınmadan önce beş yılını geçirdiği Gana'daki bir mülteci kampında Liberyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
 
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