Alex de Souza, antrenör oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı

Fenerbahçe’nin eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.



