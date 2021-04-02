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Alex de Souza, antrenör oldu

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Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı

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Alex de Souza, antrenör oldu
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Fenerbahçe’nin eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
 
 

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Etiketler; #Fenerbaçe #Alex De Souza
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