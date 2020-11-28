Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Ahly

Afrika Şampiyonlar Ligi finalinde iki Mısır ekibi karşılaştı. Rakibi Zamalek'i 2-1 mağlup eden Al Ahly, Afrika'nın en iyisi oldu

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Zamalek ile Al Ahly, Kahire Stadı'nda karşılaştı. İki Kahire ekibini karşı karşıya getiren mücadeleyi Al Ahly 2-1 kazandı ve kıtanın en iyisi oldu.

Al Ahly'nin ilk golü 5. dakikada El Solia'dan gelirken, Zamalek rakibine 31. dakikada Shikibala ile cevap verdi.

Maın sonucunu ise 86. dakikada Al Ahly'den Mgdi Kafsha tayin etti.

Al Ahly, CAF Şampiyonlar Ligi'ni 9. kez müzesine götürdü.



