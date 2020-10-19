14 milyar euroluk futbol resitali başlıyor

Kadroların toplam piyasa değerinin 14 milyar euronun üzerinde olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup aşaması heyecanı başlıyor

Sıralama Takım Ülke Değer (Avro) 1 Liverpool İngiltere 1,1 milyar 2 Manchester City İngiltere 1,08 3 Barcelona İspanya 878,5 milyon 4 Bayern Münih Almanya 874,65 5 PSG Fransa 858,75 6 Real Madrid İspanya 855 7 Chelsea İngiltere 838,9 8 Manchester United İngiltere 799,85 9 Atletico Madrid İspanya 735,5 10 Juventus İtalya 690,2 11 Inter İtalya 685,1 12 Borussia Dortmund Almanya 587,25 13 Leipzig Almanya 514,58 14 Atalanta İtalya 372,95 15 Lazio İtalya 361,7 16 Sevilla İspanya 348,9 17 BorussiaMönchengladbach Almanya 313,38 18 Ajax Hollanda 286,15 19 Porto Portekiz 251,35 20 Rennes Fransa 240,5 21 Olympique Marsilya Fransa 228,45 22 Zenit Rusya 172,7 23 Club Brugge Belçika 144,2 24 Salzburg Avusturya 144 25 ShakhtarDonetsk Ukrayna 134,8 26 Krasnodar Rusya 114,83 27 Dinamo Kiev Ukrayna 100,25 28 Olympiakos Yunanistan 96,3 29 MedipolBaşakşehir Türkiye 86,15 30 Lokomotiv Moskova Rusya 83,85 31 Midtjylland Danimarka 42,05 32 Ferencvaros Macaristan 24,25

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde, ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak.Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımdaki futbolcularının toplam piyasa değeri 14,02 milyar avro (130 milyar lira) olarak göze çarpıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mali açıdan zor günler geçiren takımların toplam piyasa değerinde geçen sezona göre yaşanan yaklaşık 2 milyar avroluk düşüş dikkati çekiyor.Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 16 milyar avro olan 32 takımın toplam piyasa değeri, bu sezon 14 milyar avro seviyelerine geriledi.En büyük düşüşü, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya'dan Juventus takımları yaşadı.Barcelona'nın piyasa değeri 1,18 milyar avrodan 878,5 milyon avroya geriledi. Real Madrid'in geçen sezon 1,19 milyar avro olan kadro değeri 855 milyon avroya düştü. Geçen sezon 1,06 milyar avro piyasa değerine sahip PSG, bu sezona 858,75 milyon avro değerle girdi. Juventus'un kadro değeri ise 864'ten 690,2 milyon avroya indi.UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi, 1,1 milyar avro piyasa değeriyle İngiltere ekibi Liverpool oldu. Liverpool'u 1,08 milyar avroyla bir diğer İngiltere temsilcisi Manchester City takip etti. İspanya'nın Barcelona takımı ise 878,5 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.Macaristan'ın Ferencvaros takımı, 24,2 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kadro değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.Bu alanda Ferencvaros'u 42,05 milyon avroyla Danimarka'nın Midtjylland ve 83,85 milyon avroyla Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları izliyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 180 milyon avroyla PSG'nin Fransız yıldızı KylianMbappe oldu. 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın kadro değerini tek başına geçmeyi başardı. Mbappe'nin ardından 128'er milyon avroluk piyasa değerleriyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar ve Manchester City'nin İngiliz oyuncusu RaheemSterling sıralanıyor.LİGDE İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) -Juventus (İtalya)22.00 Rennes (Fransa) -Krasnodar (Rusya)22.00 Chelsea (İngiltere) -Sevilla (İspanya)22.00 Lazio (İtalya) -Borussia Dortmund (Almanya)22.00 Barcelona (İspanya) -Ferencvaros (Macaristan)22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)22.00 Leipzig (Almanya) -MedipolBaşakşehir19.55 Salzburg (Avusturya) -Lokomotiv Moskova (Rusya)19.55 Real Madrid (İspanya) -ShakhtarDonetsk (Ukrayna)22.00 Bayern Münih (Almanya) -Atletico Madrid (İspanya)22.00 Inter (İtalya) -BorussiaMönchengladbach (Almanya)22.00 Olympiakos (Yunanistan) -Olympique Marsilya (Fransa)22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)22.00 Midtjylland (Danimarka) -Atalanta (İtalya)