14 milyar euroluk futbol resitali başlıyor

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımdaki futbolcularının toplam piyasa değeri 14,02 milyar avro (130 milyar lira) olarak göze çarpıyor.
TAKIMLARIN PİYASA DEĞERİNE KORONAVİRÜS ETKİSİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mali açıdan zor günler geçiren takımların toplam piyasa değerinde geçen sezona göre yaşanan yaklaşık 2 milyar avroluk düşüş dikkati çekiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 16 milyar avro olan 32 takımın toplam piyasa değeri, bu sezon 14 milyar avro seviyelerine geriledi.
En büyük düşüşü, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya'dan Juventus takımları yaşadı.
Barcelona'nın piyasa değeri 1,18 milyar avrodan 878,5 milyon avroya geriledi. Real Madrid'in geçen sezon 1,19 milyar avro olan kadro değeri 855 milyon avroya düştü. Geçen sezon 1,06 milyar avro piyasa değerine sahip PSG, bu sezona 858,75 milyon avro değerle girdi. Juventus'un kadro değeri ise 864'ten 690,2 milyon avroya indi.
EN DEĞERLİSİ LİVERPOOL
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi, 1,1 milyar avro piyasa değeriyle İngiltere ekibi Liverpool oldu. Liverpool'u 1,08 milyar avroyla bir diğer İngiltere temsilcisi Manchester City takip etti. İspanya'nın Barcelona takımı ise 878,5 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.
FERENCVAROS'UN DEĞERİ 24,2 MİLYON AVRO
Macaristan'ın Ferencvaros takımı, 24,2 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kadro değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.
Bu alanda Ferencvaros'u 42,05 milyon avroyla Danimarka'nın Midtjylland ve 83,85 milyon avroyla Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları izliyor.
EN DEĞERLİ FUTBOLCU MBAPPE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 180 milyon avroyla PSG'nin Fransız yıldızı KylianMbappe oldu. 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın kadro değerini tek başına geçmeyi başardı. Mbappe'nin ardından 128'er milyon avroluk piyasa değerleriyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar ve Manchester City'nin İngiliz oyuncusu RaheemSterling sıralanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve kadro değerleri şöyle:
|Sıralama
|Takım
|Ülke
|Değer (Avro)
|1
|Liverpool
|İngiltere
|1,1 milyar
|2
|Manchester City
|İngiltere
|1,08
|3
|Barcelona
|İspanya
|878,5 milyon
|4
|Bayern Münih
|Almanya
|874,65
|5
|PSG
|Fransa
|858,75
|6
|Real Madrid
|İspanya
|855
|7
|Chelsea
|İngiltere
|838,9
|8
|Manchester United
|İngiltere
|799,85
|9
|Atletico Madrid
|İspanya
|735,5
|10
|Juventus
|İtalya
|690,2
|11
|Inter
|İtalya
|685,1
|12
|Borussia Dortmund
|Almanya
|587,25
|13
|Leipzig
|Almanya
|514,58
|14
|Atalanta
|İtalya
|372,95
|15
|Lazio
|İtalya
|361,7
|16
|Sevilla
|İspanya
|348,9
|17
|BorussiaMönchengladbach
|Almanya
|313,38
|18
|Ajax
|Hollanda
|286,15
|19
|Porto
|Portekiz
|251,35
|20
|Rennes
|Fransa
|240,5
|21
|Olympique Marsilya
|Fransa
|228,45
|22
|Zenit
|Rusya
|172,7
|23
|Club Brugge
|Belçika
|144,2
|24
|Salzburg
|Avusturya
|144
|25
|ShakhtarDonetsk
|Ukrayna
|134,8
|26
|Krasnodar
|Rusya
|114,83
|27
|Dinamo Kiev
|Ukrayna
|100,25
|28
|Olympiakos
|Yunanistan
|96,3
|29
|MedipolBaşakşehir
|Türkiye
|86,15
|30
|Lokomotiv Moskova
|Rusya
|83,85
|31
|Midtjylland
|Danimarka
|42,05
|32
|Ferencvaros
|Macaristan
|24,25
LİGDE İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:
BUGÜN:
19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) -Juventus (İtalya)
22.00 Rennes (Fransa) -Krasnodar (Rusya)
22.00 Chelsea (İngiltere) -Sevilla (İspanya)
22.00 Lazio (İtalya) -Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Barcelona (İspanya) -Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Leipzig (Almanya) -MedipolBaşakşehir
21 EKİM ÇARŞAMBA:
19.55 Salzburg (Avusturya) -Lokomotiv Moskova (Rusya)
19.55 Real Madrid (İspanya) -ShakhtarDonetsk (Ukrayna)
22.00 Bayern Münih (Almanya) -Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) -BorussiaMönchengladbach (Almanya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) -Olympique Marsilya (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Midtjylland (Danimarka) -Atalanta (İtalya)