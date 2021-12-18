banner762
banner753
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
13 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
36 0
 
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
250 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
11 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
200 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
14 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
85 0
banner661
banner726

Yorganla birlikte çamaşır makinesine atılan kedi son anda kurtarıldı

banner476

Artvin'de üzerinde uyduğu yorganla birlikte yanlışlıkla çamaşır makinesine atılan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

banner714
Yorganla birlikte çamaşır makinesine atılan kedi son anda kurtarıldı
banner721
 
 
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşanan olayda Necmiye Akbaba yorganlarını yıkamak için hafta sonu çamaşır makinesine attı. Yorganın içine oynamak için giren yavru kediyi fark etmeyen sahibi çamaşır makinesini çalıştırmasının ardından kediyi fark etti. Bu sırada çamaşır makinesinin kapağını açamayan Akbaba, Borçka İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri önce çamaşır makinesinin suyunu tahliye etti, daha sonrada kapağı açarak yavru kediyi kurtardı. Islanmış ve korkmuş halde çamaşır makinesinden çıkartılan yavru kedi, veteriner hekimin tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.
Evinde 5 kedi besleyen Necmiye Akbaba, "Evi toparlarken yıkamak için yorganı çamaşır makinesine attım. İçinde kedinin olduğunu fark etmedim. Kapağı da açamayınca itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar geldiler kedimi kurtardılar. Eğer onlarda açamasaydı çamaşır makinesinin kapağındaki cami kırmalarını isteyecektim. Benim için çok önemli bir konu itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.