Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasına oyunculukla adım atan Kartal Tibet, unutulmaz Tarkan filmlerinde başrol oynamıştı. Kartal Tibet, yönetmenlik kariyerine ise Tosun Paşa filmiyle başlamıştı.





Senaryosunu Yazdığı Filmler:

1980 - Gol Kralı

1981 - Davaro

1983 - Çarıklı Milyoner

1984 - Şabaniye

1985 - Sosyete Şaban

1985 - Şendul Şaban

1986 - Deli Deli Küpeli

1987 - Arkadaşım ve Ben

1988 - Öğretmen

1988 - Uyanık Gazeteci

1990 - Duygu Çemberi

Filmleri ve Dizileri:

Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan

Hıçkırık (1965)

Ölmeyen Aşk (1966) - Ali

Çalıkuşu (1966) - Kamuran

Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan

Kanunsuz Yol (1966)

Yiğit Kanı (1966)

Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)

Fatih'in Fedaisi (1966)

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi

Ölüm Temizler (1966)

Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut

İnsan Bir Kere Ölür (1966)

Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan

Arzunun Bedeli (1966)

Siyah Gül (1966)

Damgalı Kadın (1966)

Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk

Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan

Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat

Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill

Ölünceye Kadar (1967)

Paşa Kızı (1967) - Selim

Sefiller (1967) - Kemal/Sedat

Amansız Takip (1967)

Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat

Hırsız Prenses (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan

Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan

Kara Davut (1967)

Kanunsuz Toprak (1967)

Elveda (1967)

Sabahsız Geceler (1968) - Salih

Nilgün (1968) - Ömer

İstanbul Tatili (1968) - Ali

Aşka Tövbe (1968) - Mübin

Kanun Namına (1968) - Murat

Tahran Macerası (1968) - Ali

Hırsız Kız (1968) - Ömer

Son Hatıra (1968) - Ferit

Funda (1968) - Vedat

Benim De Kalbim Var (1968) - Murat

Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip

Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit

İngiliz Kemal (1968)

Mafia Ölüm Saçıyor (1968)

Bağdat Hırsızı (1968)

Deli Murat (1969) - Deli Murat

Tarkan (1969) - Tarkan

Yumurcak (1969) - Nihat

Cilveli Kız (1969) - Aydın

Boş Çerçeve (1969) - Ferit

Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan

Kızım ve Ben (1969)

Dağlar Şahini (1969) - Şahin

Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe

Namus Fedaisi (1969)

Namluda Beş Kurşun (1969)

Kötü Kader (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal

1970'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret

Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan

Güller ve Dikenler (1970) - Eşper

Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer

Fadime (1970) - Erol

Sevenler Ölmez (1970) - Kemal

Kıskanırım Seni (1970)

Kadın Satılmaz (1970)

Kaçak (1970) - Doğan

İşportacı Kız (1970) - Kartal

Aşk ve Tabanca (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970)

Son Nefes (1970)

Beyaz Güller (1970)

Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman

Senede Bir Gün (1971) - Emin

Mahşere Kadar (1971) - Murat

Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan

Gelin Çiçeği (1971)

Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım (1971) - Doğan

Beklenen Şarkı (1971) - Selim

Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan

Tanrı Şahidimdir (1971)

Ölmeden Tövbe Et (1971)

Görünce Kurşunlarım (1971)

Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe

Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit

Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan

Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan

Zulüm (1972) - Tarık

Kırık Hayat (1972) - Orhan

İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman

Takip (1972)

Bir Pınar Ki (1972)

Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer

Yalan Dünya (1972)

Aşk Fırtınası (1972) - Refik

Ölüm Dönemeci (1972)

Sabu Kahraman Korsan (1972)

Vukuat Var (1972) - Muzaffer

Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli

Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade

Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros

Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf

Aşk Mahkumu (1973) - Orhan

Bitirim Kardeşler (1973) - Veli

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan

Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet

Kaderim Kanla Yazıldı (1973)

Kabadayının Sonu (1973)

Şeytanın Kurbanları (1973)

Düşman (1973) - Murat

Sığıntı (1974) - Kemal Demir

Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet

Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet

Gaddar (1974) - Doktor Kemal

Ölüm Tarlası (1974)

Curcuna (1975) - Bülent

1980'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

Şabaniye (1984) - Kendisi

Öğretmen (1988)

Uyanık Gazeteci (1988) - Sarhoş

Kim Bunlar Kim? (1990) - Kendisi

Yönetmenlik Yaptığı Filmler: