Bakan atanamazsa erken seçim

Başbakan Saner, Koral Çağman’dan boşalan bakanlık koltuğunda uzlaşma olmaması durumunda erken seçime gidebileceği sinyali verdi; Bertan Zaroğlu’nun bakanlığına ise sıcak bakmadığını söyledi





Başbakan Ersan Saner hükümette bir kriz yaşandığını doğruladı.

BRT canlı yayınına katılan Saner “Bu hükümeti kurarken azınlık hükümeti olarak kurduk. Hükümet konusunda partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu krizi kısa sürede atlatacağız. Gerek DP ile gerek YDP ile temaslarımız devam ediyor” dedi.

Koral Çağman’ın istifası sonrasında hem Fikri Ataoğlu ile hem de Serdar Denktaş ile görüştüğünü açıklayan Saner “Hükümet kurulurken bazı yazılı bazı sözlü mutabakatlara bağlı kalacağım” dedi.

DP içerisindekilerin UBP ile “sözlü ve yazılı mutabakatı” olduğunu anlatan Saner içerik vermedi, “Mesajım DP’yedir” dedi.

Seçimden kaçmadıklarını iddia eden Saner, özel komitede “3 Nisan’da erken seçim olabilir” kararı üretildiğini, esas kararın da genel kurulda alınacağını ifade etti.

“Ülkede şartlar bizi erken seçime zorlarsa gereğini yaparız. Bu konu UBP Grubu’nda da 2 kez tartışıldı. Biz seçimi şu anda 3 Nisan’da öngörüyoruz” diyen Saner, meclisin açılmamasının erken seçim için ciddi bir gerekçe olduğunu söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Çağman’dan boşalan bakanlık koltuğunda uzlaşma olmaması durumunda erken seçime gidebileceğini ima etti.

Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinden istifa eden Koral Çağman’ın yerine anayasal olarak 10 gün içinde atama yapması gerektiğini belirterek, atamanın Demokrat Parti içerisinde belirlenmesi gerektiğini söyledi.

DP’de Fikri Ataoğlu ve Serdar Denktaş ile görüştüğünü anlatan Saner “Hükümet kurulurken yapılan yazılı ve sözlü mutabakatlara uyacağım. Ben hükümet başkanı olarak koalisyon yaptığım partilerin iç işlerine karışmam. Onlara saygılıyım. Demokrat Parti içerisindeki arkadaşlar, kendileri bir karar üretmeli. Hükümet protokolü ortadadır. Bir karar üretilmemesi halinde bir arama yapacağım DP içerisindeki arkadaşların bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasal süre olan 10 gün içinde atamayı gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.

Azınlık hükümeti kurduklarını ve partilerle görüşmelerinin devam ettiğinden bahseden Saner, “Bu krizi kısa sürede atlatacağız. Gerek DP ile gerek YDP ile temaslarımız devam ediyor” diye konuştu.

Bertan Zaroğlu’nun bakanlığına sıcak bakmadığını dile getiren Saner, “Serdar Bey ile yaptığımız görüşmede bakanlık için Bertan Zaroğlu ismi ortaya atıldı. Şu an Bertan Zaroğlu YDP milletvekilidir, DP milletvekili değildir o nedenle bunun çok doğru bir adım olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Saner, Koral Çağman’ın sağlık nedeniyle istifa ettiğini kendisine bildirdiğini de sözlerine ekledi.

Saner, AD-HOC komitede “3 Nisan’da erken seçim olabilir” kararı üretildiğini, esas kararın da genel kurulda alınacağını ifade etti.

Meclisin açılmamasının erken seçim için ciddi bir gerekçe olduğunu anlatan Saner, “Ülkede şartlar bizi erken seçime zorlarsa gereğini yaparız. Bu konu UBP Grubu’nda da 2 kez tartışıldı. Biz seçimi şu anda 3 Nisan’da öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“Böyle bir dönemde ekonomiyi toparlamadan bir seçime gitmemizi herhalde kimse beklemezdi” diyen Saner, ekonomi tam olarak rayına oturmamışken Ekim ayının gerçekçi bir tarih olmadığı için bundan vazgeçtiklerini söyledi.

