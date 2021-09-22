banner583
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
13 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
54 0
 
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
12 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
296 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
49 0
banner661

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı

banner476

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya ve Tokat'ta meydana gelen depremleri yorumladı.

banner666
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı
 

Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat ve Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

“CİDDİ DEPREM BEKLİYORUZ”

Malatya’daki depremin fay zonunda olduğunu, bu zonun Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile olan kesişim bölgesinde yer aldığını belirten Görür, “Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde (Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz” dedi.

Görür, söz konusu bölgede en son meydana gelen depremin 1893 yılında olduğunu belirtti.

Naci Görür’ün Malatya depremini değerlendirirken paylaştığı harita.

“TOKAT’TA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ”

Tokat’taki Niksar ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Görür, “Bu deprem malüm, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz” dedi.

Naci Görür’ün Tokat depremini yorumlarken paylaştığı harita.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.