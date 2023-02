“Yeni” binalar kumdan kaleler gibi yıkıldı

Türkiye’nin deprem bölgesinde “depreme dayanıklı” diye pazarlanan binlerce “yeni” konut enkaza döndü

Türkiye’de 10 ilde 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremler, bölgede tahminlerin çok ötesinde büyük hasar yarattı.

İngiliz deprem uzmanı Dr. Hicks, yüksek can kaybı ve hasarın Türkiye’deki yapılaşma kurallarının yeterince sıkı olmamasına bağladı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ‘depreme dayanıklı’ diyerek satılan bazı yeni binaların enkaza dönmesi tepki çekti. 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremler, bölgede tahminlerin çok ötesinde büyük hasar yarattı.

Türkiye basınında yer alan haberlere göre ‘Depreme dayanıklı’ diyerek satışa sunulan yeni binaların yıkılması ve bunların sosyal medyaya yansıyan görüntüleri şoke etti. Haber Türk’te Malatya’dan bir bina örneği yer alırken, “1 yıllık ve depreme dayanıklı” diye pazarlanan binanın beton yığınına dönüştüğü anlatıldı. Habere göre, inşaat şirketi söz konusu Asur Konutları’nı bir yıl önce Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, depreme dayanıklı Radye Temel, C-35/40 Beton” reklamıyla 3 milyon TL’ye satmış.

Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans projesi de depremde yerle bir oldu.

2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı’nda bulunan 10 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde radye temel üzerinde yapıldığı belirtilmişti.

İngiliz deprem bilimi uzmanı Dr. Stephen Hicks, Kahramanmaraş merkezli çifte depremi “olabilecek en kötü senaryo” olarak değerlendirdi. Buna karşın Hicks, meydana gelen yüksek can kaybı ve hasarın Türkiye’deki yapılaşma kurallarının yeterince sıkı olmamasından kaynaklandığına dikkat çekti. Hicks “Bu deprem daha katı inşaat kurallarının olduğu daha gelişmiş bir ülkede, örneğin Japonya’da meydana gelmiş olsaydı, belki de can kaybı ve hasar çok daha az olurdu” dedi. Hicks, tüm depremlerde olduğu gibi bu durumda dahi birçok binanın yıkılabileceğini, ancak binlerce cana mal olan Türkiye’deki kadar yüksek sayıda ve yaygın yıkımın olmayacağına işaret etti.