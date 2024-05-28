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Yaralıyı hastaneye tabutla götürdüler

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Antalya'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan kişi, ambulans gecikince çevredekiler tarafından tabuta konularak kamyonetle hastaneye götürüldü

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Yaralıyı hastaneye tabutla götürdüler
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Özgür Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.
Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 
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