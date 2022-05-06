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Tuzla tersanesinde 4 işçi gazdan zehirlendi

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Tuzla Tersanesi'nde bir gemide çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle 4 işçi zehirlendi

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Tuzla tersanesinde 4 işçi gazdan zehirlendi
 

Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide yapılan çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle 4 işçi zehirlendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.54'te alınan ihbarda, Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.

Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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