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Türkiye vaka sayılarında yüzde 50’ye yakın artış

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Türkiye Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

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Türkiye vaka sayılarında yüzde 50’ye yakın artış

Türkiye'de Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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