Türkiye tarihinin en pahalı Ramazan’ı

Türkiye’de bir yandan Ramazan ayının heyecanı yaşayan vatandaşlar, bir yandan da fiyat artışları ile mücadele ediyor

Türkiye’de son günlerde et fiyatlarında yüzde 30'a yakın zamla karşılaşan vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı giderek daha da büyüyor.KAMUAR’ın araştırmasına göre en fazla tüketilen 64 gıda maddesinin ortalama fiyatı martta bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarken yılın ilk üç aylık dönemindeki artış ise yüzde 19,5 oldu. Gıda fiyatlarında geçen yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 119,3 olarak gerçekleşti.Dünyada gıda fiyatları son 10 aydır aralıksız olarak azalırken, Türkiye'de ise son 34 aydır gıda fiyatları aralıksız artıyor. Türkiye artık özellikle yaz aylarında yaşamaya alıştığı gıda fiyatlarındaki ucuzluğu 2020 yılından bu yana bir daha göremedi. Son 34 ayda Türkiye'de gıda fiyatlarında yüzde 485,2 oranında artış yaşandı.Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, martta bir önceki aya göre yüzde 9,7 oranında artış kaydetti. Et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 10,1 oranında artış yaşanan mart ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 4,4 oranında yükseldi.Bakliyat fiyatlarının yüzde 3,9 arttığı martta, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 1,3 oranında artış kaydedildi. Böylece, vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için martta, bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında daha fazla para ödedi.Bu yıl martta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 85,2, et-balık fiyatlarında 95, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 116 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 24,1 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 124,5, sebze fiyatları ise yüzde 235,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 68,7, diğer gıda fiyatları ise yüzde 96,6 oranında zamlandı.Ekonomik kriz her geçen gün halkı daha fazla etkilerken, ‘ucuz' olarak bilinen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde son aylarda yaşanan zam trafiği ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde özellikle bakliyat ürünlerinin fiyatlarındaki değişim dikkat çekti. Bu kapsamda 2022 yılı Ağustos ayından bu yana en çok bakliyat ürünlerinin fiyatları yükseldi.